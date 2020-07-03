Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası - Son Dakika

Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası

Son dakika haberlerine göre Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası başlattı.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD), Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası başlattı.

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15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.00'e kadar devam edecek kampanyanın ardından okunan hatimlerin duası, Ankara Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek programda ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

EHAD Genel Başkanı Harun Aytaç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda yakaladığı ivmeyi durdurmak, mazlum coğrafyalara uzanan yardım elini engellemek, milli birliği parçalamak ve yapılan onlarca provokasyon ile terör faaliyetlerinin 15 Temmuz'da bir darbe girişimine dönüştüğünü söyledi.

Bu topraklarda dünyaya gelen gençlerin bayrağını, devletini ve ezanı koruma duygusu ile yetiştiğine inandıklarını belirten Aytaç, şöyle dedi:

"EHAD'in de faaliyet ve çalışmalarının hareket noktası hafızlık yapan gençlerimizi yaşadığı topraklara daha duyarlı, ümmet bilinci yüksek, hedefleri büyük, öz güven sahibi ve çevresine güzel örnek olabilen gençler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır."

Aytaç, geçmiş yıllarda Türkiye genelindeki Kur'an kursları ve İmam Hatip Okullarında "15 Temmuz Bağlamında Milli Şuur Konferansları" organize ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl 15 Temmuz etkinliklerimizde Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden İstiklal Savaşı'na, son 40 yılda teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizden 15 Temmuz gecesinde göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarımıza kadar bütün şehitlerimize ithafen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve MÜSİAD Ankara Şubesi ile iş birliği yaparak hatim kampanyası organize ediyoruz. Bu vesileyle İslam sancağının efendimizden günümüze kadar ulaşmasında en küçük katkısı olanlardan bu uğurda canlarını feda eden bütün şühedayı bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyoruz."

Aytaç, hatim.ehad.org.tr adresi üzerinden veya Playstore'den EHAD uygulaması üzerinden kampanyaya katılıp hatim veya cüz alınabileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası - Son Dakika

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