Son dakika haberleri | 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Kılıç'tan 3600 ek gösterge teşekkürü

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3600 ek gösterge kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan emekli polis memuru babası Zeki Kılınç, memurların emeklilikteki maaş katsayısını belirleyen 3600 ek gösterge kanunu ilişkin açıklama yaptı.

Kılınç, konuşmasında, emniyet teşkilatının büyük bir özlemde beklemiş olduğu 3600 ek gösterge sorununun bugün itibariyle çözüme kavuştuğunu söyledi.

Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Kılınç, "Polis camiası şu anda gerçekten kutlu, mutlu ve huzurlu. İnşallah gelecek dönemdeki meclis çalışmalarında amirlerimiz, müdürlerimiz için de emniyet hizmet tazminatının yükseltilmesi aynı zamanda tahsil farkı gözetilmeksizin el ele omuz omuza göreve yapan bütün emniyet personeline de verilmesi bizim özlemimizdir." dedi.