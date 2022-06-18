15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu... 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu... 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı

18.06.2022 10:38

- 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 gün önce çarptığı motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü Muhammet Baha Ç.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

- 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu

200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 gün önce çarptığı motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücü Muhammet Baha Ç.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri şoke etti.

Kaza 30 Mayıs saat 22.00 İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl merkeze yüksek hızla seyir halinde olan sürücü Muhammet Baha Ç.yönetimindeki 16 ATP 500 plakalı otomobil, Metal sanayiden karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki sürücü Soner Sevim yönetimindeki 16 ACB 896 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın hemen ardından otomobil sürücüsü, kaçarak kayıplara karıştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra teslim olduğu öğrenilen sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç, çimen camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.Tutuklanan sürücünün 2021 yılında mala zarar verme ve aracıyla drift atma, polisin dur ihtarına uymama gibi suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün yüksek hızla seyrettiği yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüntüler izleyenleri şoke etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu... 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 yaşındaki gencin ölümüne sebep olmuştu... 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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