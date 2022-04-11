Son dakika haberleri: 15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması

11.04.2022 20:33
Son dakika haberleri: 15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması

Edinilen son dakika haberine göre Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ödül töreninde Nazi selamı veren Rus sürücü Artem Severiukhin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, gençler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Karting Şampiyonası'nın Portekiz'deki ilk yarışını kazanan Severiukhin için açılan soruşturmaya gerekçe olarak ödül töreninde "kabul edilemez davranış" sergilemesi gösterildi.

Ward takımı da Instagram hesabından, pilotları Severiukhin'in sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.

15 yaşındaki sürücü, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rus sporculara getirilen yasaklardan dolayı şampiyonada İtalyan bayrağı altında yarışıyordu.

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Portekiz, Otomobil, Nazi, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 15 yaşındaki Rus pilota Nazi selamı soruşturması - Son Dakika


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