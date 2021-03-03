Son dakika haberleri | 15 yıllık hapis cezasından sahte kimlikle kaçan tacir jandarmaya yakalandı
03.03.2021 09:56
Son dakika haberlerine göre Denizli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri kadın, sahte kimliğine rağmen jandarma ekiplerine yakalandı.
Denizli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan uyuşturucu taciri kadın, sahte kimliğine rağmen jandarma ekiplerine yakalandı. Üzerinde yarım kilogramlık uyuşturucu madde ile yakalandı.
Denizli'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C., isimli kadın, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalarının ardından tespit edildi. Sahte kimlik ile kendini gizleyen A.C., jandarma ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullandığı öğrenilen A.C.'nin üzerinden ise yarım kilogram uyuşturucu madde çıktı. A.C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ
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