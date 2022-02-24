16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

24.02.2022 09:37

*Yağmalar gibi eşya çalan hırsızlar kamerada.

*Yağmalar gibi eşya çalan hırsızlar kamerada.

Ali AKSOYER/ İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da girdikleri işyerlerinde bulunan eşyaları yağmalar gibi çalan 16 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık yapan bir şebekeyi yakalamak için soruşturma açtı. Soruşturmada hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

11 HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Turistleri uyku ilacıyla uyutup soydular Turistleri uyku ilacıyla uyutup soydular İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı

Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:09 Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:19:08. #1.11#
SON DAKİKA: 16 KİŞİLİK SİLAHLI HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement