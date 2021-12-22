Üye Girişi
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası

22.12.2021 20:52

Son dakika haberi... 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi.

16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A.duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık O.Ç. duruşmada yer almadı. Ayrıca genç kızın babası ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleşirken, cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti ve tutuklu sanık B.A.'nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz sanık O.Ç.'nin ise beraat kararı alması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada yer alan tutuklu sanık B.A. suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık O.Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.

Olay

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A., pompalı tüfekle I.T.'yi başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası

Kayseri, İncesu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500
Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı! Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı!         
20:38
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
20:38 Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı!
20:33 Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım
20:32 Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde
20:09 Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız yaralandı
20:03 Eski belediye başkanının oğlu sahte içki yüzünden yaşamını yitirdi
19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti!
19:48 Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı
19:36 Son Dakika: 22 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi
19:24 Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı
19:14 Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 20:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement