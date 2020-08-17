KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitirenler, düzenlenen anma töreniyle mezarları başında anıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos depreminin 21'inci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile milletvekilleri ve yakınlarının kaybedenlerin katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dualar edilen törende duygulu anlar yaşandı.

- Kocaeli