17 YAŞINDAKİ BÜŞRA, EVDE YALNIZKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika
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17 YAŞINDAKİ BÜŞRA, EVDE YALNIZKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

07.10.2022 16:39

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Büşra Kabataş (17), 2'nci kattaki evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi.

Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, Kabataş ailesinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 YAŞINDAKİ BÜŞRA, EVDE YALNIZKEN ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

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