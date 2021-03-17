Son dakika haberleri: 17 yaşındaki kız, parkta, tartıştığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2) - Son Dakika

E.Y. ve Gizem Canbulut'un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi.

Burdur 'un Bucak ilçesinde, parkta, tartıştığı E.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kızın, Gizem Canbulut olduğu belirlendi.

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