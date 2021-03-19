Mersin'in Mezitli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mezitli Belediyesi hizmet binası önündeki törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için meşale de yaktı.
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, törendeki konuşmasında, "Çanakkale Savaşı, bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan bir zaferdi, örnek bir mücadele sergilendi." ifadesini kullandı.
Törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika