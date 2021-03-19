Son dakika haberleri! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Belediye Başkanı Neşet Tarhan , törendeki konuşmasında, "Çanakkale Savaşı, bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurulmasına temel oluşturan bir zaferdi, örnek bir mücadele sergilendi." ifadesini kullandı.

Mezitli Belediyesi hizmet binası önündeki törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, şehitler için meşale de yaktı.

Mersin 'in Mezitli ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı