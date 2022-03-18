18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Büyük Cami'nde sabah namazında şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Dönerçeşme Meydanı'ndaki bir iş merkezinde Ünye Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce hazırlanan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Protokol üyeleri, Ünyeli Şehit Nurettin Şahin ve Şehit Yaşar Güney'in mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kabirlerde şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.