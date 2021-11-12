Anadolu Ajansı (AA) ile Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılan 21 medya mensubuna sertifikaları takdim edildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sertifika töreni, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesi'nde yapıldı.

"Uluslararası arenada da bu eğitime yoğun bir talep var"

Törende bir konuşma yapan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, sertifika almayı hak eden kursiyerleri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Zorlu bir eğitim verdiklerinin altını çizen İnal, "Savaş muhabirliği eğitimi, Polis Akademisi ve Anadolu Ajansının dünya çapındaki en önemli markalarından birisi. Bu eğitimi almak için o kadar çok paydaştan talep alıyoruz ki bu, bizim doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Yapılan araştırmalara göre, uluslararası arenada bu kapsamda çok fazla eğitim verilmediği yönünde. Uluslararası arenada da bu eğitime yoğun bir talep var." dedi.

İnal, acı, savaş ve gözyaşının olmamasını temenni ettiklerini belirterek, "Ancak, dünyada ne savaşlar bitiyor ne de acı ve gözyaşı bitiyor. Önemli olan bu acının, gözyaşının, savaşın ve olağanüstü şartların zorluğunda doğru, adaletli, ilkeli ve zamanında beden bütünlüğünüzü, sağlığınızı koruyarak, nasıl haber yaparsınız aslında bununla ilgili deneyimlerimizi bilgi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da işin hem operasyonel hem de muhabirlik kısmıyla ilgili diğer paydaşlarla birlikte çok ciddi eğitim verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün düzenlenen törenle 5 TRT Arabi, 4 TRT World, 4 İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansının 8 muhabirini sertifikalandırıyoruz. Ajans olarak bu eğitimi tek başına vermiyoruz. En önemli paydaşımız Polis Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD'dan destek alıyoruz. Verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu eğitim akademisyen, uzman, profesyonel güvenlik güçlerimiz ve deneyimli habercilerimiz tarafından veriliyor. Çok değerli bir sertifika olduğuna inanıyorum."

Dönem birincisi olarak konuşan TRT Arabi Kameramanı Cemil Gümüş ise zorlu bir eğitim sürecinden geçtiklerini ve önemli bir tecrübe elde ettiğini kaydetti.

Törene, AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de katıldı.