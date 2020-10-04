Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor. - Son Dakika

Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor.

Son dakika haber: Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, Kovid-19 hastalarına nefes olmaya devam ediyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde görev yapan ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, Kovid-19 hastalarına nefes olmaya devam ediyor.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde Acil Servis sorumlusu Dr. Delice, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

Acil Serviste Kovid-19 hastalarına yaklaşık 8 aydır baktıklarını anlatan Delice, "Bir dönem hasta sayımız çoğaldı, sağlık personelinde, hemşire, doktor ve diğer çalışanlarda da pozitifler oldu. Ben de o dönemde hastalığa yakalandım. Çok şükür tedavi oldum, iyileştim ve şimdi görevimin başındayım." dedi.

Delice, kendisi gibi pozitif olup tedavi gören sağlık personeliyle İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve hastane yönetiminin çok yakından ilgilendiğini söyledi.

"Yoğun bakım ve servislerle ilgili bir sıkıntı yaşamadık"

Tedavi sürecinin çok kolay olmadığını anlatan Delice, şöyle konuştu:

"Çok uğraşmamıza rağmen Kovid-19'dan kaybettiğimiz hastalar oldu. Şimdi hasta sayımız azaldı ama yine Acil Servis'e Kovid-19 hastaları gelmeye devam ediyor. Acilde ciddi hemşire ve doktor sayısıyla görev yapıyoruz. İçerideki organizasyonda hastaları daha fazla bekletmeden süreci hızlıca işletiyoruz. Genel durumu kötü olanları servislere, daha kötü olanları da yoğun bakıma alıyoruz. Bu süreçte ne yoğun bakım ne de normal servislerle ilgili bir hiç sıkıntı yaşamadık."

Delice, koruyucu tulum, siperlik ve maskelerle çalışılıp, ciddi önlemler almasına rağmen söz konusu hastalığın bulaştığına işaret ederek bu süreçte çoğu zaman hastalığı ailesine bulaştırmamak için evine gidemediğini anlattı.

Eve gitmek için zaman zaman test sonucunu beklediğini aktaran Delice, "Çok ciddi önlem almamıza rağmen hastalık bize de bulaştı. Şükür atlattık, tedavi sürecimiz iyi geçti ve şimdi görevimizin başına dönüp tekrar Kovid-19 hastalarına bakıyoruz. Kovid-19 hastalarında ciddi nefes darlığı oluyor. Hastalara nefes olmaya çalışıyoruz. İnşallah tüm hastalarımız şifa bulur ve eski günlere döneriz." ifadelerini kullandı.

"Çok duygusal anlara tanıklık ettik"

Delice, salgın döneminde koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarına çok üzüldüğünü dile getirerek vefat eden sağlık personeli ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Salgın döneminde Şehir Hastanesinde acil ve çeşitli bölümlerdeki birçok meslektaşı ve sağlık personelinin de koronavirüse yakalandığını anlatan Delice, "Çok duygusal anlara tanıklık ettik. Doktor arkadaşlarımızdan bazıları pozitif olmuştu ve ciddi nefes darlığı yaşıyordu, kulağımız hep onlarda oldu. Çok şükür arkadaşlarımız da atlattı ve herkes görevine döndü. Bu süreç gerçekten hem sağlık personeli hem de hasta açısından çok zor geçti." diye konuştu.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmesini isteyen Delice, evlerine gidenlerin mutlaka el temizliğine dikkat etmesini, evden dışarı çıkanların ise kesinlikle maske takmalarını tavsiye etti.

Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor.
Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor.
Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor.
Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... 19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor hastalara nefes oluyor. - Son Dakika

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