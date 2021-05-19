Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı - Son Dakika

Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı

19.05.2021 14:30

Son dakika haberleri: 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak" Antalya'da 19 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak"

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği törene, İl Müdürü Yavuz Gürhan, şube müdürleri ve sporcular katıldı. Tören daha sonra Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımları ile Antalya Spor Salonu'nda akabinde ise Kaleiçi Yat Limanında devam etti. Program, kortej ile denize açılma ile son buldu. Akdenizin mavi sularında gemi korteji, görsel şölen yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıl kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 19 Mayıs'ın, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı olduğunu söyledi. İl Müdürü Gürhan konuşmasının ardından Milli atletler Özlem Becerek ve Ramil Guliyev ile birlikte anıta çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstikal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Akabinde etkinliğin devamı için Antalya Spor Salonuna geçildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Garnizon Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Muratpaşa Kaymakamı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, antrenörler ve sporcuların katıldı.

Halk oyunları, savunma sporları, motosiklet, cimnastik gösterilerinin yapıldığı, şiir ve müzik dinletisi, gençlik merkezi faaliyetleri, ebru çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, Vali Ersin Yazıcı da bazı spor faaliyetlerine katılım sağladı. Potaya basketbol topu atan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile masa tenisi oynadı. Vali Yazıcı, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdİ. Etkinlik daha sonra, Kaleiçi Limanından kalkan gemi korteji ile son buldu. Kaleiçi limanından hareket eden tekneler ve gemiler Akdeniz'de adeta bir görsel şölen yaşattı. Kaleiçi Marinadan hareket eden gemi korteji, Konyaaltı sahiline kadar giderek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

"Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak"

19 Mayıs etkinliğinde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı,"Gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıyacağına olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Büyük hedefleri olan bir millet ve devletiz. İnanıyoruz ve bekliyoruz ki bugünkü gençlik önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi dünyanın süper ligine taşıyacak, bu azim, kararlılık, heyecan ve inanç bu gençlerde var. Ben gençlerimize güveniyorum. Gençlerimizin vatana, devlete olan bağlılıklarını 15 Temmuz'da da hep birlikte gördük. Bizim için vatan kutsal. Bu toprakları vatan yapmamız için ne kadar kan döktüğümüzü, işte 19 Mayıs günü Atatürk önderliğinde başlayan ve arkasından galip geldiğimiz, düşmanı yurdumuzdan kovduğumuz sürecin başlangıcı. Kurtuluş savaşının sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve yeni Cumhuriyet yoluna devam ediyor. Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak ve bunu da şuan genç olarak tabir ettiğimiz topluluk 10-20 yıl kalmadan bunu gerçekleştirecek" dedi.

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen deniz korteji ve açılan dev Türk bayrakları renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da pandemi koşullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı görkemli bir kutlamayla başladı. Tarihi Kaleiçi'nde başlayan kutlama etkinliklerinde Akdeniz Yelken Kulübü'nden gençler yelkenleri ile Akdeniz'in maviliklerine açıldı. Yelken topluluğuna, bayraklarla süslenmiş jet sikiler, kanolar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi botu da eşlik etti. Deniz korteji Kaleiçi'nden başlayıp Konyaaltı Sahili'ne kadar gelirken, su gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. Falezlere ve denize de Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından devasa Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Oluşan muhteşem görüntüyü vatandaşlar ise kıyı şeritlerden cep telefonlarıyla kaydetti.

"Hepsiyle gurur duyduk"

Etkinliği izleyen vatandaşlardan Didem Koç, "Hepsiyle gurur duyduk. Benim de oğlum, şuan yelkenci ve kortejde yer alıyor. Pandemi nedeniyle biraz farklı geçiyor bu bayram fakat yine de güzel etkinlikler hazırlanmış. Mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı
Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Antalya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 19 Mayıs'ta mavi sularda görsel şölen yaşandı - Son Dakika


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