190 bin lira değerindeki çocuk kıyafetini böyle çaldılar - Son Dakika

Bayrampaşa'da taşımacılık yapan şahıslar, anlaştıkları bir firmaya ait 190 bin lira değerindeki çocuk kıyafetlerini çaldı. Aldıkları ürünleri başka bir depoya bırakan 3 şüpheli, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Bayrampaşa'da tekstille uğraşan iş adamı M.Ç., 190 bin lira değerindeki çocuk kıyafetlerinin taşımacılığını yapmak için anlaştığı kişiler tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin, kıyafetleri araçlarına yükleyip mal sahibinin yanından ayrıldıkları görüldü. Diğer güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahısların ürünleri başka bir depoya bıraktıklarını gördü. Şüphelilerin önce eşkali daha sonra kimlikleri tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları çocuk kıyafetleri ise iş adamı M.Ç'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemleri arından adliyeye sevk edilen şahıslarından, Ömer İ.(28) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfun D.(24) ile Murat Ç.(29)'a adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

(Hasan Zahid Ezim-İHA)