İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yapılan bir kazı çalışmasında bulunan kalıntıların, Ürdün ordusundan bir askere ait olduğunun tespit edilmesinin ardından Mescid-i Aksa'da asker için cenaze namazı kılındı.

Ürdünlü askerin cenaze namazı, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i Şerif'teki Kıble Mescidi'nde eda edildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'nin kıldırdığı cenaze namazına Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile Ürdünlü yetkililer ve çok sayıda Filistinli katıldı.

Filistinliler üzerinde Ürdün bayrağının bulunduğu tabutu Kıble Mescidi'nden El-Esbat Kapısı'na (Aslanlı Kapı) kadar tekbir ve sloganlarla taşıdı.

Burada hazır bulunan Ürdün Ordusu Cenaze Bando Takımı, tabutu Harem-i Şerif'in yanı başındaki Yusufiyye (Şüheda) Kabristanı'na kadar törenle getirdi.

Askerin ceset kalıntıları burada toprağa verildi.

İsrail makamları, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ürdün ordusundan bir askere ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntılarına ulaşıldığını duyurmuştu.

Ürdün ile İsrail makamları arasında yapılan görüşmeler neticesinde, ceset kalıntılarının Ürdün askerine ait olduğu tespit edilmişti.

Cesedin 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden bir Ürdün askerine ait olduğu ifade edilmişti.

Yapılan kazıda kalıntıların yanında bıçak, yüzük, saat ve miğfere de ulaşıldığı kaydedilmişti.

Ürdünlü makamlar askerin kimliğine dair resmi bir açıklamada bulunmazken, Filistin basınında yer alan haberde askerin Ürdün'ün El-Kerak kenti nüfusuna kayıtlı Muhammed Kerim et-Taravne olduğu belirtildi.

İsrail ile Arap komşuları Mısır, Suriye ve Ürdün arasındaki Altı Gün Savaşı 5 Haziran 1967'de başlamış, savaş sonucunda İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra stratejik öneme sahip Suriye'nin Golan Tepeleri ile Mısır'a ait Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.