Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

17.05.2022 23:31

Son dakika gelişmesine göre 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde bulunan 2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 6 ay önce eşinden boşanan C.D. dün akşam saatlerinde 2.5 yaşındaki oğlunu dövdü. Oğlunun nefes almadığını fark eden baba C.D ve kardeşi küçük çocuğu bir hastanenin bahçesine bırakıp kaçtı. Hastane bahçesindeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kayıplara karışan baba C.D. ve kardeşin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

"Baba C.D ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı"

Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba C.D ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor"

2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden mahalle sakini, "Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor" dedi.

Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Sedat Peker'in "El Nusra" iddiasına, SADAT Başkanı Tanrıverdi'den cevap geldi: Silah gönderildi diyorsa bu onun problemi
23:57 Düğün hazırlığı yapan genç kızın 80 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar!
23:40 Emekli polis, sokak ortasında dehşeti yaşattı! Önce tartıştığını kadını vurdu, sonra aynı silahla canına kıydı
23:37 SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında gökyüzünde süzüldüler
22:58 İBB'de Murat Ongun'un başkanlık yaptığı "Sözcülük" biriminin kapatıldığı iddia edildi! Belediyeden jet hızında cevap geldi
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 00:38:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement