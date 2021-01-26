Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma' - Son Dakika

Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'

26.01.2021 13:18

Son dakika haber... 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma' Çöp kamyonunun sesini duyar duymaz pencereye fırlıyor, temizlik personellerine her sabah el sallıyor Minik Yusuf'un bu sevgisine, temizlik personelleri de korna çalıp, el sallayarak karşılık veriyor Yusuf'un...

2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'

Çöp kamyonunun sesini duyar duymaz pencereye fırlıyor, temizlik personellerine her sabah el sallıyor

Minik Yusuf'un bu sevgisine, temizlik personelleri de korna çalıp, el sallayarak karşılık veriyor

Yusuf'un babası Çağrı Yağmur:

İnsanlar yolda birbirilerine selam vermeye çekinirken, onların bu kadar işleri güçlerinin arasında hiç aksatmadan her gün selam vermeleri, onların yüce gönüllülüğünü gösteriyor

ANTALYA - Antalya'da çöp kamyonunun sokağa girmesiyle pencereye fırlayan 2,5 yaşındaki Yusuf Siraç ile temizlik personellerinin her sabah selamlaşması, günümüzdeki çoğu insana ders verecek nitelikte.

Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2419. Sokakta oturan Çağrı ve Neslihan Yağmur çiftçinin 2,5 yaşındaki çocukları Yusuf Siraç, yaklaşık 6 aydır her sabah çöp toplayan Kepez Belediyesi temizlik personellerini pencerede karşılıyor. Çöp kamyonunun sokağa girmesiyle birlikte sesi duyarak mutfak penceresine koşan minik Yusuf, ailesinin yardımıyla sandalyeye çıkıyor, ardından onların yolunu gözlüyor. Kamyon şoförüne ve arka kısımdaki iki personeli görünce oldukça heyecanlanan Yusuf, el sallayarak sevgi gösterisinde bulunuyor. Yusuf'un bu sevgisine ise kamyon şoförü korna çalarak, temizlik personelleri de el sallayarak karşılık veriyor. Yağmur ailesi de çocuklarının bu anlarını kayda alıp, onun mutluluğuna ortak oluyor.

"Yüce gönüllüler"

Baba Çağrı Yağmur, bu durumun her sabah evde seremoniye dönüştüğünü belirterek, "Çöp kamyonu sokağa girdi mi Yusuf sesini duyuyor, 'Baba çöp kamyonu' diyor. Hemen koşturarak mutfağa gidiyoruz ve onları selamlıyoruz. Buradaki işin güzel tarafı, her çocuk çöp kamyonlarını, iş makinelerini sever. Bu özel bir durum değil. İnsanlar yolda birbirilerine selam vermeye çekinirken, onların bu kadar işleri güçlerinin arasında hiç aksatmadan her gün selam vermeleri, onların yüce gönüllülüğünü gösteriyor." dedi.

"Biz onunla böyle anlaşıyoruz"

Temizlik personelleri de, Yusuf'un kendisine gösterdiği sevgi gösterisinden oldukça memnun olduğunu dile getirdiler. 4 yıldır belediyede temizlik personeli olarak çalışan Cafer Gümüş, "5-6 aydır yaz-kış birbirimize el sallıyoruz. Böyle anlaşıyoruz. Kamyon sesini duyar duymaz çıkıyor. Hoşumuza gidiyor, biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Bizi motive ediyor"

Bir diğer temizlik personeli Osman Ali Gencer de, "Her sabah bize sesleniyor. Biz de onu görünce sevindirmek için el sallıyoruz. Bizi sevgiyle karşıladığı için böyle bir karşılık vermek istedik. Bize de motive oluyor" ifadelerini kullandı.

Belediye temizlik ekibi ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan Yusuf'a ise, temizlik işlerine ait üniforma hediye edildi.

Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'
Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'
Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'
Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma'

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 2,5 yaşındaki Yusuf ile çöp kamyonu personelinden yürekleri ısıtan 'selamlaşma' - Son Dakika


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