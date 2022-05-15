Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI

15.05.2022 20:51

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesinde cip, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında; biri çocuk 6 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cip, hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında; biri çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziler Sokaktan Altay Caddesine çıkan Rana Yakşi (24) yönetimindeki 16 KRA 54 plakalı cip, Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fuat Kutluer (35) idaresindeki 16 Y 5277 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ise yol kenarında seyir halinde olan Suriye uyruklu İsa Elbasra (22) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada araçların ve elektrikli bisikletin sürücüleriyle, cipteki yolcular Tuğçe Nehir Çiffiliz (11), Eylül Çiffiliz (30) ve elektrikli bisikletin arkasında oturan Suriye uyruklu Allavi Elbasra (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI
Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI
Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI
Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI

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Osmaniye, Tragger, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 2 ARAÇ İLE 1 ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA; 6 YARALI - Son Dakika
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