Son dakika haberleri | 2 aydır aranan kişi, ağaca asılı halde ölü bulundu
Gelen son dakika haberlerine göre BOLU'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan Toprak (39), ağaca asılı halde ölü bulundu.
BOLU'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan Toprak (39), ağaca asılı halde ölü bulundu.
Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak yaşamına son verdiği saptandı. Akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'nin yakınlarında tarlada çalışan bir kişi, ağaçta asılı bir ceset görerek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, tanınmayacak hale gelen ve iskelete dönen cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesedin üzerinde, yaklaşık 2 aydır kayıp olan ve ailesinin her yerde aradığı Kenan Toprak'a ait kimlik bulundu. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek indirildi. Fabrika işçisi Kenan Toprak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak intihar ettiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 19:17
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | 2 aydır aranan kişi, ağaca asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Manchester United'in eski futbolcusu Welbeck, Beşiktaş'a önerildi Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi