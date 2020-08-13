Son dakika haberleri | 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'nda tarihi karar - Son Dakika

Son dakika haberleri | 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'nda tarihi karar

Son dakika haberlerine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kentler arasında yer alan tarihi zenginlikleriyle ünlü Bergama, ilk kez bir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına sahne oldu.

Son dakika haberleri | 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'nda tarihi karar, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kentler arasında yer alan tarihi zenginlikleriyle ünlü Bergama, ilk kez bir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına sahne oldu. Meclis'in Ağustos ayı ikinci birleşimi geçmişi 2 bin 400 yıl öncesine dayanan Asklepion Tiyatrosu'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 1800'lü yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya geri getirilmesi için çalışma başlatma kararı alındı. Ayrıca, mecliste gündeme gelen önergeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gidiyor. Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor.

Antik Yunanistan'da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağı olarak inşa edilen yapıların günümüze kadar ayakta kalan tek örnek olan Bergama'daki Asklepion, kuruluşundan 2 bin 400 yıl sonra tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Bergama'da tarihi Asklepion'da yapıldı.

Tarihi toplantıyı yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Asklepion'un tarihteki yerine işaret ederek, "Tarihin en güzel korunduğu bu yerde meclis toplantısını yapmamızın bir nedeni var. Burası çift başlı yılanın doğdu yer. Bergama 'sağlıklı yaşam kenti' demek. Pandemi sırasında bu toplantıyı sağlık kentinde yaparak Bergama'yı dünyaya tekrar hatırlatmak istiyoruz"

"Zeus Sunağı'nın tekrar Bergama'ya dönüşü için çalışma başlatacağız"

Toplantıda konuşan eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ın, 19. Yüzyıl'da Almanya'ya götürülen Zeus Sunağı'nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda da yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekmesinin ardından kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Sayın Sefa Taşkın insanlık tarihinin en ibret verici hikayelerinden birini paylaştı. Bu hikaye tarihin akışını değiştirmeye yönelik bir girişim haline almış durumunda. Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz olsa gerek. Bu meclisi burada yapmamızın en hayırlı sonuçlarından biri bu adımı atma iradesini ortaya koyuşumuzdur" dedi. Zeus Sunağı'nın kente getirilmesi için yapacakları mücadeleyi meclis üyelerinin oylarına sunan Başkan Soyer, meclis üyelerinin alkışlarıyla tam destek aldı. Soyer, bunun üzerine "Zeus Sunağı'nın tekrar Bergama'ya dönüşü için bugünden itibaren el birliği ile çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup ve hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımıza ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özuslu, "Bu toplantı Bergama'nın tanıtımına büyük hizmet edecek"

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, bu toplantının Bergama'da yapılmasının kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Bergamalı olduğunu ve Bergamalılar'ın Ayvazali dedikleri bu antik tiyatro alanında hayır panayırlarının düzenlediğini belirterek, "Yaşadığımız bu toprakların bu coğrafyanın neler sunduğunu nasıl bir tarihi mekandan gelip geleceğe doğru gittiğimizi idrak etmemize vesile olacak bir anı yaşıyoruz. Meclis toplantımızın burada yapılıyor olması Bergama'nın tanıtımına büyük hizmet edecektir" dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Hızal, "Bize emanet edilenleri bizden sonraki nesillere aynı şekilde emanet edeceğiz"

AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise, "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri olarak büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Çok özel bir kente hizmet etme fırsatı elimizde. Kültürü, tarihi, sosyolojisi ve insanları ile dünyanın en özel şehirlerinden biri. Bu tarihi alanlarımızı gözünün bebeği gibi koruyarak bize ulaştıran insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bize emanet edilenleri bizden sonraki nesillere aynı şekilde emanet edeceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu. Ayrıca, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, meclis üyelerini hep birlikte çalışarak Bergama'nın tanıtımına katkı koymaya çağırırken, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, "Bugün ülkemizin önemli ilçesinde tarihle iç içe toplantı yapıyoruz. Çok anlamlı bir ortam. Büyük önder Atatürk'ün bu mekanı ziyaret etmesi ayrı bir güzellik. Burada alınacak kararların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Soyer'e oy birliği ile borçlanma yetkisi verildi

İZSU Genel Müdürlüğü'nce "İzmir İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi" kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda yıllara sari kullanılmak üzere Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 49. milyon 800 bin Euro'ya kadar ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 34 milyon dolara kadar kredi kullanmak için Başkan Soyer'e oy birliği ile borçlanma yetkisi verildi.

90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor

Mecliste gündeme gelen önergeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücret tarifesinde değişikliğe gidiyor. Meclis onayına sunulan önergeye göre; tam tarifede ilk biniş ücretine 10 kuruşluk indirim yapılırken, 90 dakika içindeki ilk iki aktarmaya 50'şer kuruş ödenmesi öngörülüyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Meclis onay verirse ilk biniş ücreti 3.56 TL'den 3.46 TL'ye çekilecek. Tüm ulaşım araçlarını kullanan ve tam tarifeyle biniş yapan vatandaşlardan, hakkaniyet ve külfetlerin adil dağıtılması ilkesi ışığında ve kamu yararı da gözetilerek birinci ve ikinci aktarmalarda 0.50 TL aktarma ücreti alınacak. Aynı ilkeler doğrultusunda, kentin banliyölerinde oturan ve ikiden fazla aktarma yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomik olarak desteklenmesi, hayatlarının kolaylaştırılması hedefiyle ikiden sonraki aktarmalarından ücret alınmayacak. Yeni tarife önergesi Plan Bütçe ve Tüketici komisyonlarına incelemesine sunuldu. Önerge, komisyonların incelemesi sonrası meclise sevk edilecek ve 14 Ağustos Cuma günü toplanacak mecliste oylanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşımın 1 kuruş olması için verilen önerge de Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. - İZMİR

Bergama, İzmir, Zeus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 00:59

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'nda tarihi karar - Son Dakika
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