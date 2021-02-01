Son dakika haberleri... 2 daire kül oldu, vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi - Son Dakika

2 daire kül oldu, vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi

Antalya'da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Üç katlı binanın son katında başlayıp ikinci katına sıçrayan yangın, 2 dairenin tamamen yanmasına neden oldu.

ANTALYA - Antalya'da 3 katlı binanın son katında başlayıp hızla büyüyen ve 2. kata sıçrayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde uyuyan bir genç kızın yangının sesine uyandığı ve kendisini dışarı atarak kurtulduğu bildirildi. Yangın sırasında toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.

Yangın bugün Örnek Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın 3. Katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın arka kısmındaki dairede çıkan ve pvc kapı ve pencerelerin tutuşmasıyla birlikte gökyüzüne siyah bir duman ve alevler yükseldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesine rağmen 2. Kattaki daireye de sıçrayarak tamamen yanmasına neden oldu.

Şevki Kahraman ve Emrullah Top isimli vatandaşlara ait daireler itfaiyenin uzun çabaları sonucunda söndürülürken evlerde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sırasında yangının çıktığı dairede bir genç kızın uyuduğu, yangının çıkardığı seslerle uyanarak kendisini dışarı attığı bildirildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.