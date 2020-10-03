Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada

Son dakika haberleri... - 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada 170 bin TL'lik ürünü 2 dakikada böyle çaldılar Ataşehir'de hırsızlar girdikleri iş yerinden 2 dakikada 170 bin TL'lik ürün çaldı.

- 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada

170 bin TL'lik ürünü 2 dakikada böyle çaldılar

İSTANBUL - Ataşehir'de hırsızlar girdikleri iş yerinden 2 dakikada 170 bin TL'lik ürün çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlardan 2'si yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 7 Eylül günü sabah saat 06.28'de Ataşehir İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açmak için sokağa gelen M.S., kapının açık olduğunu gördü. İçeri girdiğinde birçok ürünün yerinde olmadığını fark eden M.S. soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede iş yerine gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olay yerinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde yaptıkları çalışmalar, oto ses ve görüntü sistemleri satan bu iş yerine giren hırsızların, içeride bulunan 45 adet araç teybi, 473 adet araç kamerası, 68 adet araç içi televizyon ve 67 adet araç içi monitörünü 2 dakika gibi kısa bir sürede çaldıklarını ortaya çıkardı. Çalınan ürünlerin 170 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

23 gün sonra yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen şahıslardan 2'si 30 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edildiler

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Kazım D. (34)'nin 30, Tarık D. (18)'nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, olayın diğer şüphelilerini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin beyaz renkli panelvan araçla olay yerine geldikleri, kapıyı açarak içeri girdikten sonra kısa süre içerisinde iş yerindeki ürünleri araçlarına yükleyip oradan ayrıldıkları görüldü. Ayrıca, hırsızlığı fark eden bir vatandaş da cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti.

Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada
Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada
Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada
Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada

Türk Lirası, Hırsızlık, Ataşehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun kamerada - Son Dakika

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