Son dakika haberleri... 2. Lig: Turgutluspor: 2 Silahtaroğlu Vanspor FK: 1

Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular

Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu