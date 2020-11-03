Son dakika haberleri! 2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi - Son Dakika

- 2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

Polis içi boş çıkan müzik aleti kutusunu güçlükle taşıdı

ANTALYA - Antalya'da bir PTT şubesi yanına bırakılan şüpheli 2 metrelik müzik aleti kutusu boş çıktı. Kutuyu yoldan taşıyan polis güçlükle ekip aracına alarak merkeze götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerindeki bir PTT şubesinin bahçesinde meydana geldi. Şube yanında şüpheli iki metrelik bir müzik kutusunun olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis çevre güvenliği alarak, uzman ekipten destek istedi. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği kutu boş çıktı. Uzman ekiplerce bulunduğu yerden alınan kutu polis aracına güçlükle götürüldü. Boyutunun uzun olması nedeniyle ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Yaklaşık 5 dakika uğraş veren polisler kutuyu araca yerleştirmeyi başardı.