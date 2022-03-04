2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest kaldı - Son Dakika
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2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest kaldı

04.03.2022 20:45

2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest kaldı Kastamonu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları gerekçesiyle 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest kaldı

KASTAMONU - Kastamonu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları gerekçesiyle 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kastamonu merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Kastamonu'da kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma, avukat gibi tanıtarak 21 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 16 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kastamonu merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Van ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan A.B.B, E.A., E.C.F., M.Y., M.D.K., O.E., S.G., B.D., A.B., A.A., A.O.B., M.A., E.E., E.K., B.A. ve B.Ş., Kastamonu'ya getirilerek sorguya alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 16 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların evlerinde ve üstlerinde 2 milyon lira değerinde altın yakalandı

Öte yandan, şüpheli şahısların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 23 adet altın bilezik, 2 adet altın boyunluk, 17 adet tam altın, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın kolye, 5 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 1 adet gram altın, 1 adet kol saati, 40 adet 100 dolar, 6 bin 400 TL nakit para, 16 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, 36 adet tabanca fişeği, 2 adet harddisk ve ayrıca çeşitli dijital materyaller ile çeşitli bankalara ait banka kartları ele geçirilirken, bunların yaklaşık 2 milyon lira tutarında olduğu öğrenildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, Jandarma, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 milyonluk vurgunun 16 zanlısı serbest kaldı - Son Dakika


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