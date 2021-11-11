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Son dakika haberi! 2 terörist İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! 2 terörist İzmir'de yakalandı

11.11.2021 09:35
Son dakika haberi! 2 terörist İzmir'de yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişi, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen S.M.'nin Menderes ilçesinde, A.M.'nin ise Bornova ilçesinde bulunduğunu belirledi. 9 Kasım'da şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon gerçekleştiren ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi-İHA)

Son dakika haberi! 2 terörist İzmir'de yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Suriye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 2 terörist İzmir'de yakalandı - Son Dakika


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