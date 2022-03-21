Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

21.03.2022 08:44
Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazada çarpışan tırlardan birinin kupası metrelerce öteye fırladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazada çarpışan tırlardan birinin kupası metrelerce öteye fırladı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.G., idaresindeki 42 DBY 54 plakalı tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan araç ardından O.K.'nin kullandığı 34 TK 2332 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, sürücülerden R.G., yaralanırken ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çarpışan tırlardan birisinin kupasının olay yerinden metrelerce ileriye fırladı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

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Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti

Karahisar, Kemerkaya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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