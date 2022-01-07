Son dakika haberleri... 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

KAYSERİ'de 2 üniversite öğrencisinin öldüğü, 19'u öğrenci, 20 kişinin de yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç yönetimindeki 38 AET 941 plakalı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Sıkar (21) ve 4'üncü sınıf öğrencisi Kürşad Samed Özçine (24) öldü, sürücü Suruç ile 19 üniversite öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı. Hilal Sıkar memleketi Hatay'da, Kürşad Samed Özçine ise Kütahya'da toprağa verildi.Bu arada kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir hayvan çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızlı olduğu görülen midibüsün şarampole devrildiği yer aldı.