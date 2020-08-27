2 yaşındaki çocuk babasının kağıt toplama aracının altında kalarak öldü

Babasının kullandığı kamyonetin altına kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde kağıt toplama aracının altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte atık kağıt toplayan E.G. Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde atık kağıt ve naylonları 10 SE 244 plakalı atık toplama aracına yükledikten sonra çadırı çekmek için ilerlediği sırada aracın yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğu Derinsu Gülşen'in sağ arka tekerleğin altına kaldığını fark etti. Hemen müdahale eden baba E.G. çocuğunu yakındaki Edremit Özel Hastanesi Acil Servisine hızlı bir şekilde taşıdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Derinsu Gülşen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Öte yandan olayin duyulması ise ilçede büyük üzüntüye neden oldu.