Son dakika haberleri | 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
21.12.2020 13:30
Son dakika haberler... Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı kasabasında bir evde çıkan yangında evde bulunan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Kaymaklı Kasabası Hatipoğlu Mahallesi Kooperatif evlerinde elektik prizinden çıktığı iddia edilen yangın biranda evi alev aldı. Babaannesi ile evde bulunan 2 yaşındaki Mehmet Ünal yangında hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ölen 2 yaşındaki Mehmet Ünal'ın anne ve babasının işte olduğu ve minik çocuğa babaannesinin baktığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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