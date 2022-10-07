Son dakika haber... BEBEĞİNİ BAHÇEYE GÖMÜP, KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ - Son Dakika
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Son dakika haber... BEBEĞİNİ BAHÇEYE GÖMÜP, KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

07.10.2022 13:52

Son dakika gündem haberine göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bilge Ç. (26) adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 20 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bilge Ç. (26) adliyeye sevk edildi. Bilge Ç.'nin çocuğunu gömdükten sonra polise gidip, kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre; 11 Eylül'de kız bebek dünyaya getiren Bilge Ç., çocuğun rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Ç., polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler, bir iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Bilge Ç., sorgusunda bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Söz konusu bahçede arama yapan ekipler, 20 günlük olduğu değerlendirilen kız bebeğe ait ceset buldu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EMZİRDİĞİ SIRADA BOĞULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bilge Ç.'nin emniyetteki ifadesinde; evlilik dışı ilişki ile dünyaya getirdiği bebeği emzirdiği sırada boğularak öldüğünü ve daha sonra bahçeye gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bebeğin ölüm nedeni, adli tıp kurumunca hazırlanacak raporun ardından belirlenecek. Bilge Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan ablasına yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Bilge Ç.'nin kız kardeşi Beyza Ç., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Altınordu, Eylül, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BEBEĞİNİ BAHÇEYE GÖMÜP, KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ - Son Dakika

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