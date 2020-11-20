Son dakika haberleri: 20 Kasım Çocuk Hakları Günü - Son Dakika

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bir toplumu sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyorsanız yeni nesli en güzel şekilde eğitmek durumundasınız." ifadesini kullandı.

Zorlu mesajında sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, hayatı her yönüyle güzelleştiren çocuklara, tüm haklarının korunduğu, yaşanabilir bir dünya bırakmanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Çocukları ile ilgilenen, onların eğitimine önem veren toplumların her zaman başarılı olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bir toplumu sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyorsanız yeni nesli en güzel şekilde eğitmek durumundasınız. Onlara ne kadar çok önem veriyorsak, onların yetişmesine ne kadar çok zaman ayırıyorsak, biliniz ki geleceğimiz de o derece aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgiyle kucaklıyorum."