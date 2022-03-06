20'nci Milli Eğitim Şurası kararlarının uygulamasına dönük ilk rapor açıklandı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 20'nci Milli Eğitim Şura kararlarının uygulanmasına yönelik ilk raporu yayımlandı. Bakan Mahmut Özer, "Ana politika alanlarına dair tavsiye kararlarını gözeterek kendi politikalarımız ile uyumuna dair ilk resmi değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşmış olduk" dedi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Aralık 2021'de toplanan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda alınan tavsiye kararlarının uygulanan eğitim politikalarıyla hayata geçirilmesine yönelik ilk rapor yayımlandı. Raporun ilk kısmında atılan adımlar kısaca açıklanıp ilişkilendirildiği maddeler anlatılırken, son kısmında özet diyagramlar sunuldu. Raporun sonuçlarına göre; son 6 ayda yapılan çalışmalar sonucunda şurada alınan 128 tavsiye kararından, 57 farklı tavsiye kararına dair Bakanlığın en az bir somut adım attığı görüldü. Bakanlığın politikaları ile ilişkilendirilen 57 kararın 34'ünün temel eğitimde fırsat eşitliği, 14'ünün öğretmenlerin mesleki gelişimi, 9'unun ise mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu belirlendi.

'BAKANLIK TARAFINDAN İLK KEZ KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI'

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti: "Bilindiği gibi Şura Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlar, Bakanlık açısından tavsiye niteliği taşıyor. 20'inci Milli Eğitim Şurası, kararların çok büyük oranda oy birliği ile alındığı bir toplantı oldu ve katılımcıların birçok maddede görüş birliğine sahip olması alınan kararların önemini artırdı. Bakanlık olarak zaten öncelikli eğitim politikalarımız olarak belirlediğimiz alanlarda alınan Şura kararlarının uygulamaya geçirilmesi bizim için oldukça önemli. Bu nedenle Şura'da da ifade ettiğim gibi belirli aralıklarla attığımız adımlarla Şura kararları arasındaki uyum derecesini gösteren raporlar hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmiştim. Bugün yayımladığımız bu rapor, bu sözün yerine getirildiğinin ilk somut göstergesidir. Ana politika alanlarına dair tavsiye kararlarını gözeterek kendi politikalarımız ile uyumuna dair ilk resmi değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşmış olduk. Daha önce bağımsız araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bu tür değerlendirmeler ilk kez Bakanlık tarafından yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı."