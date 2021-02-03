Son dakika haberleri... 20 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyonda 14 şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 20 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyonda 14 şüphelinin sorgusu sürüyor

03.02.2021 09:45
Son dakika haberleri... 20 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyonda 14 şüphelinin sorgusu sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da tefecilik yöntemiyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin sorgusu sürüyor.

ADANA'da tefecilik yöntemiyle 91 kişiden 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin sorgusu sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 473 adet toplam 21 milyon 593 bin 629 TL tutarında senet ve çek, alacak notlarının bulunduğu 15 defter, 18 araç satış sözleşmesi, farklı kişilere ait 14 tapu, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 20 milyon liralık vurgun yapan tefecilere operasyonda 14 şüphelinin sorgusu sürüyor - Son Dakika

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