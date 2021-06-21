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Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç bağ evinde ölü bulundu

21.06.2021 15:39
Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç bağ evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberler: Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyündeki bağ evine misafir olarak gelen Nasır L.'nin cansız bedeni bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyündeki bağ evine misafir olarak gelen Nasır L.'nin cansız bedeni bulundu.

Olay, gece saatlerinde Bartın'ın Cumayanı köyündeki bağ evinde gerçekleşti. Bir süredir çalışmak için Bartın'da bulunan Nasır L. (20) arkadaşı R.Ç.D. ile birlikte Cumayanı köyündeki bağ evine gitti. R.Ç.D. alışveriş için evden ayrılırken bir süre sonra evden silah sesi yükseldi.

Kanlar içinde bulunan Nasır L.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

20 yaşındaki gencin bunalıma girerek av tüfeği ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince olayın meydana geldiği bağ evinde geniş kapsamlı incelemeler yapıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıpa gönderildi.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Nasır L.'nin yaklaşık 8 aydır Bartın'da çalıştığı edinilen bilgiler arasında. - BARTIN

Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç bağ evinde ölü bulundu

Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 20 yaşındaki genç bağ evinde ölü bulundu - Son Dakika


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