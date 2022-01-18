Son dakika haberleri! 20 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde 20 yaşındaki genç, ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Gencin kesin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, sabah saatlerinde Kulu ilçesi Altılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan Ömer Karakurt (20) sabah kendisini uyandırmak için odaya giren yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karakurt'un cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. - KONYA