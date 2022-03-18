Son dakika haberleri: 2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

18.03.2022 11:26
Son dakika haberleri: 2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013 İdari Yargı Sınavı'nda yaptığı usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2013 İdari Yargı Sınavı'nda yaptığı usulsüzlüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında düzenlenen İdari Yargı Sınavı'nın sorularını ele geçirdikleri ve dağıttıkları, uzmanların teknik raporları ile etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 2013 İdari Yargı Sınavı soruşturmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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