Son dakika haberleri... 2020 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda kazanan belli oldu
Son dakika spor haberi... Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda birinciliği Rusya'dan Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi kazandı.
Plaj voleybolunda İzmir'de düzenlenen 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda birinciliği Rusya'dan Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi kazandı.
Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugünkü yarı finalde rakiplerini saf dışı bırakan iki Rus ekibi, finalde rakip oldu.
Anastasiia Frolova-Aleksandra Ganenko ikilisi, finalde Maria Voronina-Mariia Bocharova ikilisini 21-19 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinciliği elde etti.
Üçüncülük maçında ise İsviçreli Esmee Böbner- Mara Betschart ikilisi, Ukraynalı Sofiia Rylova-Yeva Serdiuk'u 21-16, 15-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 yendi.
Organizasyon, erkeklerdeki final mücadelesiyle tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:09 - Kaynak: AA
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