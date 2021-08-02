Üye Girişi
Son dakika haberleri! "2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak" - Son Dakika

Son dakika haberleri! "2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak"

02.08.2021 11:44
Son dakika haberleri!

Gelen son dakika haberine göre Günümüzde üniversite adaylarının ilk tercihleri arasında işletme bölümünün yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, "Bu programa yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine yönelik talepler incelendiğinde, 2021 yılında da bu oranın artacağı öngörülmekte" dedi.

Günümüzde üniversite adaylarının ilk tercihleri arasında işletme bölümünün yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, "Bu programa yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine yönelik talepler incelendiğinde, 2021 yılında da bu oranın artacağı öngörülmekte" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fulya Kıvılcım bu yıl İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak İşletme Bölümüne öğrenci alacaklarını duyurdu. Bölüm ile ilgili detaylı bilgi veren Kıvılcım, akademik ihtiyacı karşılamaya amaçladıklarını belirtti.

AKADEMİ İLE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

"Akademik ihtiyacı karşılamak adına üniversitemizde İşletme Lisans Programı kurulmasının Türk eğitim ve akademi hayatı için olumlu bir adım olacağını düşünerek tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diyen Kıvılcım açıklamasına şöyle devam etti:

"İşletme ve işletmecilik alanında akademi ile sanayi iş birliğini geliştirmeye katkı sağlayarak, akademisyen ve akademik nosyona sahip yöneticiler ve liderler yetiştirmek üzere mesleki İngilizce programı, girişimcilik dersleri, etmek işletmecilik derslerinin yanında pazarlama, muhasebe, yönetim organizasyon, finans gibi alanlarda uzmanlaşma sağlayacak müfredatı, farklı sektörlerde önde gelen işletmecilerle bir araya gelerek tecrübelerini dinleme fırsatları ve öğrencilik döneminde kulüp faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile işletmeciliğin altın kurallarından olan network oluşturma imkanı  sunan bir eğitim programı oluşturduk. Üniversitemizin Haliç Araştırma ve Uygulama Yerleşkesinde yeni eğitim ve öğretim hayatına başlayan İşletme Lisans Programına devam eden öğrencilerimiz, akademik, mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mezun olarak hayata bir adım önde başlarlar" ifadelerini kullandı.

Kıvılcım "İnsan ilişkilerinin güçlü veya insanlarla diyalog kurmayı seven, iletişim ağlarını geliştirmeyi tercih eden, ikna yeteneği güçlü, problem çözmeye yatkın, parayı yönetmeyi seven bir diğer ifade ile minimum maliyet ile maksimum kar hedefleyen adayların İşletme Lisans Programını tercih etmelerini öneririm" dedi.


Son dakika haberleri! 2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak

Yüksek Lisans, Üniversite, Doktora, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! '2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı 12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı 12:47 THK Başkanı Aşçı'nın ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği yanıt spikeri şaşırttı Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı 12:37 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz 12:18 Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası yapılan provokasyonlara cevap verdi: Kimse bizi ayıramaz Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak 12:09 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 11:33 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış

Son Dakika Haberleri
12:58 Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor
12:54 Sarı-Kırmızılılar'ın UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede yeni transfer Cicaldau yer almadı
12:40 TFF Başkanı Özdemir'den kadın hakem duyurusu! 2023 yılında Süper Lig'de maç yönetmeye başlayacaklar
12:36 Cinnet geçiren kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
12:33 Vahşice katledilen Azra için Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinden sert tepki: Tahammülümüz yok
12:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı orman yangınları nedeniyle ertelendi
12:15 Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı
12:09 İhracatta yeni Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08 Karakomik Filmler'in devamı geliyor! Anlaşma sağlayan Cem Yılmaz, 7,5 milyon TL kazanacak
12:06 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü
Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor Son Dakika! Bakan Pakdemirli son durumu paylaştı: Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele devam ediyor         
12:58
Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır         
12:49
Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti         
12:39
Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar Manavgat'ta alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar         
12:29
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tom Daley, sosyal sorumluluk projesi için tribünde örgü ördü         
12:07
Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu         
11:32
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 13:18:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! "2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement