Son dakika haberleri! "2021'de işletme bölümüne talep daha da artacak" - Son Dakika

Günümüzde üniversite adaylarının ilk tercihleri arasında işletme bölümünün yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, "Bu programa yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine yönelik talepler incelendiğinde, 2021 yılında da bu oranın artacağı öngörülmekte" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fulya Kıvılcım bu yıl İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak İşletme Bölümüne öğrenci alacaklarını duyurdu. Bölüm ile ilgili detaylı bilgi veren Kıvılcım, akademik ihtiyacı karşılamaya amaçladıklarını belirtti.

AKADEMİ İLE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

"Akademik ihtiyacı karşılamak adına üniversitemizde İşletme Lisans Programı kurulmasının Türk eğitim ve akademi hayatı için olumlu bir adım olacağını düşünerek tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diyen Kıvılcım açıklamasına şöyle devam etti:

"İşletme ve işletmecilik alanında akademi ile sanayi iş birliğini geliştirmeye katkı sağlayarak, akademisyen ve akademik nosyona sahip yöneticiler ve liderler yetiştirmek üzere mesleki İngilizce programı, girişimcilik dersleri, etmek işletmecilik derslerinin yanında pazarlama, muhasebe, yönetim organizasyon, finans gibi alanlarda uzmanlaşma sağlayacak müfredatı, farklı sektörlerde önde gelen işletmecilerle bir araya gelerek tecrübelerini dinleme fırsatları ve öğrencilik döneminde kulüp faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile işletmeciliğin altın kurallarından olan network oluşturma imkanı sunan bir eğitim programı oluşturduk. Üniversitemizin Haliç Araştırma ve Uygulama Yerleşkesinde yeni eğitim ve öğretim hayatına başlayan İşletme Lisans Programına devam eden öğrencilerimiz, akademik, mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle mezun olarak hayata bir adım önde başlarlar" ifadelerini kullandı.

Kıvılcım "İnsan ilişkilerinin güçlü veya insanlarla diyalog kurmayı seven, iletişim ağlarını geliştirmeyi tercih eden, ikna yeteneği güçlü, problem çözmeye yatkın, parayı yönetmeyi seven bir diğer ifade ile minimum maliyet ile maksimum kar hedefleyen adayların İşletme Lisans Programını tercih etmelerini öneririm" dedi.