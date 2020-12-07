Son dakika haberleri | 2021 Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle 13-16 Mayıs'ta Singapur'da yapılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | 2021 Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle 13-16 Mayıs'ta Singapur'da yapılacak

07.12.2020 19:17
Son dakika haberleri | 2021 Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle 13-16 Mayıs'ta Singapur'da yapılacak, System.String[]

Son dakika haberi: Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

Her yıl ocak ayında İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13-16 Mayıs 2021'de Singapur'da gerçekleştirilecek.

WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı"nın 13-16 Mayıs'ta Singapur'da gerçekleştirileceği belirtildi.

2021 Yıllık Toplantısının ise İsviçre'nin Davos kentinde yapılacağı belirtilen açıklamada, Singapur'daki toplantının dünyanın Kovid-19 salgınını atlamasına ilişkin "ilk küresel liderler etkinliği "olacağı aktarıldı.

Açıklamada, Singapur'daki zirveye ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtilerek, "Bu yüz yüze görüşme, liderleri bir araya getirerek dünyanın en acil sorunlarına çözümler şekillendirmeye odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, Singapur'daki zirveye ilişkin, "Küresel liderlik zirvesi, (Kovid-19 salgını sonrasında) nasıl toparlanabileceğimizi ele almak için hayati önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Schwab, Singapur'daki Dünya Ekonomik Forumu'nun, iş dünyası, hükümet ve sivil toplum liderlerinin küresel salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze buluşmaları için bir fırsat olacağını kaydetti.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu, Singapur, Davos, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 2021 Dünya Ekonomik Forumu Kovid-19 nedeniyle 13-16 Mayıs'ta Singapur'da yapılacak - Son Dakika


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