2021 ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası sona erdi

2021 ORC Sportsboat Avrupa Yelken Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 29 tekne katıldı.

"Rüzgarsızlık" nedeniyle bir ve ikinci günü yarışların yapılamadığı Avrupa Şampiyonası'nın 3. günü 4 yarışa sahne oldu. 1. yarışı "Cheese Sailing", 2. yarışı "Orient XS", 3. yarışı "Nimbus", 4. yarışı "OneDesing" kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nın son gününde Division A Klasmanı'nda "Nimbus" teknesi birinci olurken, "Cheese Sailing" ikinciliği, "Orient XS" üçüncülüğü elde etti.

Division B Klasmanı'nda ise sıralama "Sugar", "Harmonix" ve "PYK 2" şeklinde oluştu.

Akdurak: "Türkiye'nin antrenman merkezi haline gelmesini istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Biz hem gençlik hem olimpik sınıfların Dünya ve Avrupa gibi önemli müsabakalarını Türkiye'ye almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin antrenman merkezi haline gelmesini istediklerini aktaran Akdurak, "Kıyılarımız, iklimimiz ve coğrafyamız buna çok uygun. Yılın her döneminde yelken sporunda antrenman yapılabiliyor olması büyük avantaj. Bunu uluslararası camiaya duyurmak ve tanıtmak için birçok yarışı ülkemize almaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdurak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk sporu açısından son derece başarılı bir olimpiyatı geride bıraktık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara odaklanmamız için ve bütün branşlarda başarı çizgisinin yükselmesi için muazzam bir destek verdi. Birçok branşta çok güzel sonuçlar elde ettik. Yelken olarak kafilede 6 disiplinde 8 sporcumuz ile yer aldık. 2 disiplinde madalya yarışına çıkan sporcularımız oldu. Çok yakın olmamıza rağmen maalesef madalya alamadan geri döndük. Döner dönmez Tokyo'da çok istediğimiz fakat alamadığımız madalyaları 2024 Paris Olimpiyatı'nda almak için çalışmalarımıza başladık."

2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, Kalamış Yelken Kulübü'nde gerçekleştirilen ödül töreni ile noktalandı.