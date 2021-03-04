Son dakika haberleri... 2021 yılında uygulanacak plan ve projeler ile ilgili video konferans düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin başkanlığında 21 İl Tarım ve Orman Müdürü'nün katılımıyla düzenlenen video konferansta kurum çalışmaları, 2021 yılı projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

Düzenlenen toplantıda Dijital Tarım Pazarı, illerde öne çıkan ürünler, illerin özel projeleri, mera ve tarım alanları tahsis amacı değişiklikleri, gübre fiyatları, pazarlama, ihracat, ithalat, sosyal medya kullanımı, çiftçi ve sektör toplantıları, gıda denetimleri, mera ıslah çalışmaları, yağış rejimi, kuraklık ve iklim değişikliklerinin illerde tarımsal üretimde görünen etkileri değerlendirildi. Ayrıca illerin performans göstergeleri ele alınırken Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli'nin ziyaret edeceği illere ilişkin programın hazırlık çalışmaları görüşüldü. Aynı zamanda il müdürleri tek tek illeriyle ilgili sunumları gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise yaptığı sunumda, il müdürlüğünün personel ve araç durumu dahil olmak üzere ilin arazi dağılımı, örtü altı varlıkları, bitkisel üretim ve tarımsal ihracat değerleri, mera tahsis amacı değişikliği çalışmaları ve 2021 yılında uygulanacak projeler ile ilgili bilgi verdi. Sunum esnasında çiftçilerimizin taleplerini dile getiren İl Müdürü Gümüş, bu maksatla yaptığımız projelere de bakanlıktan destek istedi. Gümüş, özel olarak küçükbaş hayvancılıkta Eskişehir'in Bakanlıkça öngörülen hedeflere ulaşabilmesi amacıyla Mera Islah Projelerinin onaylanmasının önemini vurguladı.

Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, yaptıkları sunum için il müdürlerine teşekkür ederek danışmanlarına il müdürlerinin talep ve sorunlarının çözülmesi için ilgili genel müdürlüklere gönderilmesi ve takip edilmesi talimatını vermesiyle video konferans sona erdi. - ESKİŞEHİR