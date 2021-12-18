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Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

18.12.2021 17:38

Son dakika 3. sayfa haberine göre 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 21 adet yakalama kararı ile aranan hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 21 adet yakalama kararı ile aranan hakkında 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce; Anafartalar, Fevzi Çakmak, Sahabiye ve Yıldırım Beyazit Mahallelerinde yapılan çalışmalarda; hakkında 'Başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve Dolandırıcılık ' suçlarından Kayseri başta olmak üzere Aydın, Muş, Malatya, Yalova, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Niğde, Düzce illerinde karıştığı olaylardan dolayı hakkında 21 adet yakalama emri ile aranan ve 30 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T yakalandı. Çalışmalarda ayrıca; hakkında 'Bina İçerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' ve 'Herkesin Girebileceği Yerde Bırakmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık ' suçlarından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T., hakkında 'Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., ile hakkında 'Bina İçerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 2 adet yakalama emri bulunan ve 3 yıl 1ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T. yakalandı.

Yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı - Son Dakika


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