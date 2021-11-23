Son dakika haberleri: 21 ilde FETÖ operasyonu: 79 gözaltı (2)

Son dakika haber: GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİİzmir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 79'a çıktı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ İzmir merkezli 21 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 79'a çıktı. Koronavirüse yakalanması ve karantina süreçlerinin devam etmesi nedeniyle 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı iptal edilirken, 14'ü yurt dışında olan 29 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Davut CAN/ İZMİR,



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