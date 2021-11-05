Sivas'ta İstiklal alt geçidi törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Sivas Belediyesi tarafından kentte trafik yoğunluğunu azaltmak için yapılan İstiklal alt geçidi düzenlenen törenle ulaşıma açıldı.

Gülyurt Mahallesi'nde araç trafiğini rahatlatmak ve konforlu bir ulaşım sağlamak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, saatte 1700 aracın geçiş güzergahında bulunan ve 21 milyon liraya mal olan İstiklal alt geçidini tamamlayarak hizmete açtı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Belediye isabetli bir proje yaptı. İstiklal alt geçidi şehrimize hayırlı olsun. Bu yolu 3 yıldır kullanıyoruz. Sivas'ın en sıkışık yeri nedense burasıydı. Bu konuda belediyenin isabetli bir projesi oldu. Şehre değer katan tüm projelerde birlikte istişare ediliyor. Kurumlar arası güzel bir koordinasyon var. Bunlar kalıcı, güzel eserler. Her geçenin 'Allah razı olsun' demesi bizim için en güzel kazanç, kazanım oluyor." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise belediyenin güzel hizmetler yaptığını, bundan sonraki süreçte de hizmetlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Projenin tamamen belediye kadrosu tarafından yapıldığını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şunları kaydetti:

"Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte 2019 mart ayından itibaren ortak bir anlayışla bir hedef belirleyerek bu güzel şehre hizmet ediyoruz. İstiklal Caddesi alt geçidi şehrin doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ana güzergahlardan biri. Şeyhşamil, Huzur, Kılavuz, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Turan Gazi mahalleleri ve organize sanayi bölgesinin şehir içindeki tek bağlantı yolu. Dolayısıyla gelişen, büyüyen Sivas'ta da bu bölgede bir trafik sıkıntısı olduğunu gördük. İlgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Proje tamamen belediye kadromuzun yaptığı ve uyguladığı bir proje. Güzel bir proje çıkarttılar."

Konuşmaların ardından alt geçit hizmete açıldı.