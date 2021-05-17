Koronavirüs nedeniyle 11 Aralık'ta hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ceren Ağum unutulmadı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde okuyan Ağum'un hocaları adının yaşatılması için proje tasarım yarışması düzenledi.

Lösemi tedavisi gördüğü sırada koronavirüs nedeniyle geçen yıl hayatını haybeden Ceren Ağum için, akademisyenler 'Ceren Ağum İç Mimari Öğrenci Projesi Ödülü' yarışması düzenledi. Yarışmaya yönelik bilgi veren üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atlıhan Onat Karacalı, "Öğrencilerimizin proje derslerinde ürettikleri özgün iç mekan projelerini, çeşitli mimari ölçütler üzerinden değerlendirdik. Tüm bölüm öğrencilerinin proje dersleri final teslimi çalışmaları, yarışma unsuru olarak kabul edildi. Benim başkanlığımda kurulan ödül komisyonunda üniversitemizden Zeynep Acırlı ve Cemre Orhan hocalarımız da yer aldı. Bundan sonraki dönemlerde de Ceren'in hatırasına saygı ile öğrencilerimizin proje dersi çalışmalarını ödüllendireceğiz" dedi.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Yarışmaya proje sunan 1'inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Emir, 2'nci sınıf öğrencisi Hayriye Nur Bayrak, ortak ürettikleri proje ile 3'üncü sınıf öğrencileri Ilgıt Tiken, Zeynep Sude Süyür ve Gülnaz Seval Polatel ve 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Sancaklı ödül almaya hak kazandı. Öğrencilerin ödülleri pandemi nedeniyle dijital ortamda takdim edildi.

"YAŞASAYDI NİCE ESERLER BIRAKACAKTI"

Ödül kazanan öğrencilerden Beyza Nur Emir, "Yaşasaydı nice eser ve projeler bırakacağına inandığımız arkadaşımızın adına düzenlenen bu ödülü almak, bizim için buruk bir sevinç ile sonsuza dek gururunu taşıyacağımız bir anı. Aylarca verdiğimiz emeğin, fikirlerimizin, tasarımlarımızın beğenilmesi ve ödüllendirilmesi dolayısıyla çok mutlu ve gururluyuz. Yarışmanın isminin kaybettiğimiz arkadaşımız Ceren'in adına verilmesi bize buruk bir mutluluk yaşattı. Ceren hep bizimle ve bu ödülün anlamı da bizim için çok derin" dedi.

Ceren Ağum'un anısını sürdürmek amacıyla, 2021-2022 öğretim yılı itibarı ile yarışmanın Türkiye genelinde düzenlenmesi hedefleniyor.