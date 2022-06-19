22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı sonra tutuklandı - Son Dakika
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22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı sonra tutuklandı

19.06.2022 17:09

- 22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı sonra tutuklandı Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan ve 22 yaşındaki gencin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın katil zanlısı, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

- 22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı sonra tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan ve 22 yaşındaki gencin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı kavganın katil zanlısı, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle komşu iki aile arasında kavga çıkmış ve kısa sürede büyüyen kavgada silahlar kullanılmıştı. Kavga sırasında silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan 22 yaşındaki Mustafa Mert Kılıç ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden gencin babası Muhammet Kılıç ise yaralanmıştı. Yaşanan olay sonrası 22 yaşındaki gencin katil zanlısı da kaçmıştı.

Kaçan katil zanlı önce yakalandı sonra tutuklandı

Kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.M isimli şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 yaşındaki gencin katil zanlısı önce yakalandı sonra tutuklandı - Son Dakika

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