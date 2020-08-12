Son dakika haberleri: 225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 225 adet tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 225 adet tarihi eser ele geçirilirken, tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı operasyonda şüpheli şahıslar, tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 24 adet çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:22

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu

Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı

Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı

Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor

Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu

Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti

Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi

Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar

Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı

Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı